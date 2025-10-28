Un giovane di 27 anni, disoccupato e senza fissa dimora, è stato fermato dai Carabinieri la scorsa notte mentre tentava di sfuggire alla loro attenzione in via Sulcitana a Elmas a bordo del suo scooter.

I militari hanno poi proceduto con una perquisizione sia personale che del veicolo, durante la quale sono stati trovati 27 grammi di cocaina suddivisi in vari pacchetti, nascosta in parte in un marsupio e in parte nel vano del motorino, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spacciarle, dalle autorità della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Cagliari.



Il 27enne è stato condotto presso la casa della madre, dove è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista per oggi, martedì 28 ottobre.