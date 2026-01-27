Il Ciclone Harry ha portato in Sardegna distruzione e paura, distruggendo, tra le altre cose, i ripari di fortuna dei poveri randagini. I gatti delle colonie feline di Cagliari, per cui il lungomare devastato dai temporali dei giorni scorsi era casa e riparo, sono ora esposti al freddo, alla pioggia, alla fame.

Per rispondere a questa emergenza, il Comune ha aperto uno spazio di accoglienza e solidarietà. Fino a venerdì 30 gennaio, i locali del canile municipale di via Po 59, grazie al servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, diventano il punto in cui trasformare l’empatia in azione concreta.

Coperte che scaldano, cucce che proteggono dal vento, ciotole che tornano a riempirsi. Ogni donazione, cibo, pallet, pedane, trasportino ,è molto più di un oggetto: è una possibilità in più di resistere.

I cittadini che intendono offrire il loro contributo possono consegnare il materiale secondo il seguente calendario: - Martedì 27 gennaio entro le ore 17 - Mercoledì 28 gennaio dalle 9:00 alle 12:30 - Giovedì 29 gennaio dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 - Venerdì 30 gennaio dalle 9:00 alle 12:30

Coloro che svolgono attività sul campo e necessitano di ritirare raccolte potranno farlo tramite richiesta via email a garanteanimali@comune.cagliari.it, specificando nell'oggetto "Emergenza Harry Lungomare", la colonia destinataria, il responsabile e, se del caso, i dati del delegato per il ritiro. A supervisionare e supportare questo compito delicato sono le garanti comunali degli animali, la dottoressa Francesca Alba (340 211 05 86) e l'avvocato Francesca Maria Cogoni (344 031 85 65), che fungono da punto di riferimento per volontari e residenti.

Si spera in una forte risposta di solidarietà, e che il Ciclone Harry possa avere come risvolto positivo quello di aprire il cuore di una comunità che più volte ha dimostrato solidarietà ed empatia nei confronti del prossimo e dei nostri amici a quattro zampe.