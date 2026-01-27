Il Partito Democratico di Cagliari ha un nuovo segretario provinciale. Il 23 gennaio, nella sede regionale del PD di via Emilia, l’assemblea provinciale ha eletto all’unanimità Efisio De Muru, la cui candidatura è stata sostenuta in modo unitario.

Cinquantacinque anni, residente a Capoterra, De Muru porta con sé una lunga esperienza negli organismi del partito. Fino a pochi mesi fa ha ricoperto il ruolo di coordinatore regionale della segreteria guidata da Piero Comandini. Tra le priorità indicate per i prossimi mesi c’è il rafforzamento della presenza del PD nelle comunità, nelle istituzioni e nei luoghi della partecipazione civica.

Nel suo intervento ha rivendicato una visione inclusiva del partito: “Non mi piace l’idea che il partito sia solo quello degli eletti. Il partito è quello degli iscritti ma anche quello degli elettori che anche senza una tessera non ci fanno mai mancare il loro sostegno e la loro fiducia a ogni elezione”. Da qui l’invito a coinvolgere maggiormente elettrici ed elettori nella vita interna del PD, perché “un partito largo significa un partito in grado di rispondere alle esigenze delle persone”.

De Muru ha sollecitato l’organizzazione di riunioni tematiche e il rilancio dei circoli, sottolineando che “abbiamo bisogno di partecipazione”. Al centro del discorso anche il richiamo a un partito capace di tornare nei luoghi della vita reale per difendere la democrazia, mettendo in guardia sui rischi legati al contesto internazionale e alla “deriva autoritaria dell’America di Trump”.

Il neo segretario ha ricordato l’imminente riapertura del tesseramento e la necessità di affrontare il nodo delle risorse: “senza risorse non si può fare politica. Senza una organizzazione territoriale forte e radicata non si può fare politica”.

Durante l’assemblea è stata eletta all’unanimità anche la presidente provinciale Barbara Cadoni, già coordinatrice della precedente segreteria guidata da Jacopo Fiori. “Sarò a disposizione di tutti perché la cosa più importante è l’unità”, ha affermato.