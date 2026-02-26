Durante la mattina di ieri, mercoledì 25 febbraio, i bambini della scuola dell'infanzia in viale La Playa a Cagliari hanno vissuto ore di curiosità, sorrisi ed entusiasmo. I militari della Stazione Carabinieri di Cagliari Stampace hanno infatti fatto loro visita per un'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole di comportamento quotidiano.

I Carabinieri hanno spiegato ai bimbi l'importanza del rispetto delle regole in modo semplice e adatto a loro, mostrando loro il lato amichevole dell'Istituzione. Durante l'incontro, i militari hanno risposto alle domande fantasiose dei piccoli, sottolineando l'attenzione dell'Arma verso i cittadini, in particolare i bambini.



La parte più emozionante è stata la dimostrazione pratica nel cortile della scuola, dove i bambini hanno potuto esplorare le autovetture di servizio e vedere da vicino radio, lampeggianti e sirene, vivendo l'esperienza di sentirsi "Carabinieri per un giorno". Come gesto di gratitudine, i bambini hanno regalato due opere colorate alla Caserma di Stampace, dipinti che ritraggono i Carabinieri come veri "supereroi" pronti ad aiutare gli altri.



Quest'iniziativa fa parte dell'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella diffusione della cultura della legalità e nell'avvicinamento alle giovani generazioni. Iniziative come questa testimoniano il costante impegno dell'Istituzione non solo nel controllo del territorio, ma anche nell'educazione civica per costruire un legame di fiducia duraturo con la comunità, partendo dai cittadini del futuro.