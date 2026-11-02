Una giornata dedicata alla storia delle Forze Armate, con la possibilità di entrare in una delle sedi istituzionali più importanti di Cagliari e scoprire da vicino oggetti, uniformi e testimonianze del passato. Martedì 4 novembre, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, la caserma “Brig. M.O.V.M. Enrico Zuddas” di via Sonnino aprirà le porte alla cittadinanza.

La struttura, sede del Comando Legione Carabinieri “Sardegna”, ospiterà per l'intera giornata un'esposizione dedicata alla storia e alle tradizioni delle Forze Armate. I visitatori potranno osservare divise storiche, equipaggiamenti, cimeli d'epoca e materiali operativi, attraverso un percorso che ripercorre l'evoluzione delle dotazioni e delle attività dei reparti nel corso degli anni.

L'iniziativa vuole offrire un'occasione di conoscenza e confronto, avvicinando il pubblico al patrimonio storico e ai valori che accompagnano il servizio delle donne e degli uomini in divisa. Un appuntamento che si inserisce nel programma delle celebrazioni nazionali del 4 novembre, ricorrenza che richiama il legame tra le istituzioni militari, la storia unitaria del Paese e la comunità.

L'invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle famiglie e alle scolaresche, che potranno visitare la caserma e approfondire la conoscenza delle tradizioni militari in una giornata dedicata alla memoria, alla coesione e all'identità nazionale.