Dopo 41 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Ettore Melis lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

Arruolatosi nel 1985, Melis ha dedicato gran parte della propria vita professionale all’Arma, distinguendosi per dedizione, professionalità e senso del dovere. Un percorso lungo oltre quattro decenni, caratterizzato dall’impegno al servizio dello Stato e dall’attaccamento all’Istituzione.

Per l’occasione, nella sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari si è svolta una cerimonia di saluto alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Sardegna, il generale di brigata Francesco Rizzo, e del comandante provinciale, il generale di brigata Luigi Grasso, insieme a una folta rappresentanza di militari di ogni ordine e grado.

Nel corso dell’incontro, il generale Grasso ha rivolto a Melis parole di gratitudine per l’esemplare condotta professionale, la dedizione, lo spirito di sacrificio e la fedeltà dimostrati durante la sua carriera.

Il congedo segna la conclusione del servizio attivo, ma non cancella i valori che hanno accompagnato il militare nel corso dei suoi 41 anni nell’Arma: professionalità, umanità e senso di responsabilità, principi che rappresentano il fondamento dell’identità del Carabiniere.

A Ettore Melis sono stati rivolti i più calorosi auguri per una nuova fase della vita serena e ricca di soddisfazioni, da trascorrere accanto ai propri cari.