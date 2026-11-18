"Purtroppo siamo stati buoni profeti sulla continuità territoriale e sulle scelte della compagnia Aereoitalia. Avvisai l'assessore regionale dei Trasporti sul non fidarsi della compagnia che nella sua breve vita ha lasciato la continuità territoriale della Regione Marche, problemi a Forlì e vorrei capire se volare dalla Sardegna costi di più da Comiso in Sicilia visto la dichiarazione dell'amministratore della compagnia". Lo ha dichiarato, in una nota, Salvatore Deidda, deputato Fdi e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

"Se la Regione ha sbagliato a fidarsi e affidare in monopolio le rotte della continuità territoriale ad una compagnia che non aveva un solo aereo di proprietà e c'è da capire come faccia a vincere i bandi di continuità - aggiunge Deidda - non penso che si possa consentire a chicchessia di stracciare contratti e girare l'Italia a prendere in giro cittadini è istituzioni".