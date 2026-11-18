Nuovo capitolo giudiziario legato alla strage del Sinnai del 1991: tre persone, comparse come testimoni nel processo di revisione a carico di Beniamino Zuncheddu e terminato con l'assoluzione del pastore, rischiano di finire sotto processo a Roma per l'accusa di falsa testimonianza.

Si tratta - spiega una nota della procura capitolina - di Daniela Fadda, moglie e figlia degli uccisi, Mario Uda, nella sua qualità di sovrintendente della Polizia di Stato e Paolo Melis, nella sua qualità di testimone e conoscente di Zuncheddu. Per i tre la Corte d'Appello nel gennaio del 2024 aveva disposto l'invio degli atti in Procura per quanto affermato in aula. Dopo la chiusura delle indagini l'udienza di trattazione è stata fissata al 6 marzo prossimo.

Zuncheddu ha trascorso in carcere 33 anni dopo la condanna all'ergastolo per l'omicidio di tre pastori avvenuto in Sardegna a Cuile is Coccus a Sinnai. Al termine della revisione le accuse nei suoi confronti sono cadute con la formula per non avere commesso il fatto.

LA REAZIONE DELLA DIFESA

"Apprendiamo dalla stampa che sarebbe stata fissata per il prossimo 6 marzo un'udienza a carico di Daniela Fadda, nell'ambito degli accertamenti avviati dalla Procura di Roma sulle testimonianze rese nel processo di revisione di Beniamino Zuncheddu. Ci chiediamo se anche Daniela Fadda abbia diritto a quelle stesse regole del giusto processo che la nostra Costituzione riconosce a tutti. Il diritto di essere informata, di conoscere formalmente le contestazioni, di difendersi e di non essere esposta, prima ancora di qualsiasi passaggio processuale, a una rappresentazione pubblica che rischia di anticipare il giudizio". Lo dichiara l'avvocata Alessandra Delrio, legale di Fadda, a fronte della nota della Procura di Roma che ha chiuso le indagini su tre testi del processo di revisione per la strage di Sinnai che ha portato all'assoluzione di Beniamino Zuncheddu. Tutti - Daniela Fadda, moglie e figlia degli uccisi, Mario Uda, nella sua qualità di sovrintendente della Polizia di Stato e Paolo Melis, nella sua qualità di testimone e conoscente di Zuncheddu - sono accusati di falsa testimonianza.

"Qualora il procedimento dovesse effettivamente proseguire, la difesa sarà pronta ad affrontarlo nelle sedi competenti, anche attraverso l'esame delle 72 pagine della motivazione della Corte d'assise d'appello di Roma, che restituiscono una vicenda ben più articolata e complessa di quella che oggi rischia di essere consegnata all'opinione pubblica attraverso una rappresentazione parziale e cinematografica", aggiunge.

"Il rispetto delle vittime non può essere selettivo. Il rispetto del dolore non può avere una sola direzione. E il diritto di difesa non può essere subordinato ai tempi della comunicazione mediatica. La giustizia si esercita nelle aule giudiziarie, attraverso gli atti, le prove, le motivazioni e le garanzie. Non attraverso anticipazioni che rischiano di trasformare una persona in imputata agli occhi dell'opinione pubblica, prima ancora che abbia avuto modo di conoscere formalmente la propria posizione", conclude la legale.