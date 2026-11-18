Wonderland torna a Cagliari per la quinta edizione con giostre per adulti e bambini, pattinaggio su ghiaccio vero e iniziative dedicate alle famiglie. Il luna park sarà aperto da venerdì 4 dicembre 2026 a domenica 10 gennaio 2027 in via San Simone, località Santa Gilla, nell’area in prossimità del Centro Commerciale “I Fenicotteri”. La principale novità sarà il Christmas Tree, la giostra del Natale proposta per la prima volta in Sardegna.

L’inaugurazione del parco è prevista venerdì 4 dicembre alle 17:00. Per l’occasione, dalle 17:00 alle 18:00 le giostre saranno gratuite, con esclusione della pista di pattinaggio su ghiaccio, del Booster e dei giochi a premio. La promozione sarà valida esclusivamente nella prima ora della giornata inaugurale.

Alle 18:00, terminata l’ora gratuita, si terranno l’accensione dell’albero e l’inaugurazione del Christmas Tree. La nuova attrazione entrerà quindi in funzione successivamente alla promozione inaugurale.

Alto 15 metri, il Christmas Tree unisce l’allestimento di un grande albero illuminato all’esperienza di una giostra rotante, con cabine destinate ad accogliere grandi e piccoli. L’accensione sarà un momento collettivo legato alla tradizione natalizia e segnerà il debutto dell’attrazione a Cagliari. La giostra affiancherà le altre proposte del parco, ampliando l’offerta di esperienze da condividere tra generazioni.

Tornerà inoltre la pista di pattinaggio su ghiaccio vero, l’unica in città, insieme alle attrazioni per bambini, ragazzi e adulti. Anche questa edizione comprenderà eventi per famiglie, giornate dedicate alle persone più fragili e la collaborazione con AVIS. Il calendario e i dettagli delle iniziative saranno comunicati attraverso i canali social ufficiali di Wonderland – Sardegna.

«Alla quinta edizione possiamo dire con orgoglio che la visita a Wonderland durante le feste è diventata un appuntamento fisso per tanti cagliaritani e per le famiglie che ci raggiungono da tutta la provincia e anche oltre», dichiara Rossella Duville, Business Manager di Wonderland – Sardegna. «Ringraziamo Nhood, che ci ospita nell’area in prossimità del Centro Commerciale, per averci dato l’opportunità di crescere e sviluppare il progetto. Continuiamo a lavorare per offrire un luogo di incontro e divertimento, con attenzione alle famiglie e alle persone più fragili».

Wonderland resterà in città per tutto il periodo natalizio, fino a domenica 10 gennaio 2027. L’apertura ordinaria sarà tutti i giorni, comprese domeniche e festivi, dalle 16:00 alle 21:00; venerdì 4 dicembre l’apertura sarà invece alle 17:00.

L’ingresso al parco è gratuito. L’utilizzo delle attrazioni è a pagamento, fatta eccezione per la promozione inaugurale e le relative esclusioni indicate.