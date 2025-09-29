I Carabinieri della Stazione di Villanova hanno arrestato un 49enne di origine tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, accusato di lesioni personali ai danni di un operatore sanitario e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito nella fase iniziale delle indagini l’uomo, soccorso in via Sidney Sonnino dal 118, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente legata all’assunzione di alcool. Durante le operazioni, avrebbe improvvisamente colpito con un pugno al volto un membro dell’equipe sanitaria. La vittima è stata trasferita all’ospedale Brotzu, dove i medici hanno riscontrato lesioni considerate gravi dal codice penale.

All’arrivo dei militari, il 49enne avrebbe tentato di opporsi al fermo, cercando di colpirli con calci. I Carabinieri sono comunque riusciti a immobilizzarlo e condurlo in caserma. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.

L’episodio sottolinea l’attenzione dell’Arma nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel tutelare chi opera in prima linea, come il personale sanitario, spesso esposto a situazioni di rischio durante il proprio servizio.