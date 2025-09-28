"Ovviamente c'è un contesto difficile, ma quello che sta succedendo a Gaza è intollerabile e credo che portare aiuti umanitari dovrebbe essere una cosa scontata, non dovrebbe essere una cosa pericolosa".

Sono le parole della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, questa sera a Cosenza dove si è tenuta un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato del campo progressista alla Regione Calabria, Pasquale Tridico, in vista delle elezioni del 5 e 6 ottobre. Presente all'evento era anche il candidato alla presidenza della Campania, Roberto Fico.

"Il fatto che siamo andati in coalizione significa che crediamo veramente che ci possa essere un'alternativa a questa destra. Quindi l'abbiamo fatto in tutte le Regioni. Io sono stata nelle Marche dove si sta in questo momento votando sono qua oggi a sostenere Pasquale e credo che sia importante far capire che questa coalizione di centrosinistra ha valori diversi", ha dett ancora la governatrice sarda.

"Noi - ha aggiunto - vogliamo essere vicini alle persone, vogliamo interpretare la politica vicina alle persone e non tutelare i soliti interessi che chiaramente si conoscono molto bene. La cosa importante è riuscire a esprimersi come presidenti di Regione. Io ho visto l'importanza del Comitato delle Regioni a Bruxelles, ho visto il sostegno dei colleghi quando, per esempio, abbiamo discusso la continuità territoriale, ho visto quanto è importante in Conferenza delle Regioni portare una posizione che possa essere anche in contrapposizione rispetto al governo nazionale".

"Quindi - ha concluso Todde - il governo delle regioni è governo dei territori, ma vuol dire anche esprimere una fortissima forza nazionale".