Secondo un’analisi condotta da MCO Report, basata su dati raccolti tramite Google Places API, Olbia conquista il terzo posto nella classifica delle città italiane più “Wine-Friendly”. Un risultato che sorprende e porta il centro gallurese sul podio accanto a realtà storicamente legate al vino come Alba e Siena.

Il dato conferma la vitalità della scena enologica locale, capace di intrecciare l’attrattiva turistica con un’offerta di qualità nel settore. Un mix che, secondo i promotori della ricerca, rende la città un punto di riferimento sempre più apprezzato dagli amanti del vino.

Lo studio non si è limitato a valutare l’offerta territoriale: è stata infatti realizzata anche un’analisi delle ricerche online, per intercettare i gusti e le tendenze degli italiani. Da questa indagine è emerso che il Prosecco è il vino più cercato sul web, con un volume di interesse molto superiore rispetto al rosso e al bianco.

La classifica completa delle 15 città più “Wine-Friendly”:

ALBA - 6,34

SIENA - 6,03

OLBIA - 6,04

BOLZANO - 5,62

TREVISO - 5,14

PERUGIA - 4,89

NAPOLI - 4,77

ASTI - 4,72

FIRENZE - 4,68

PARMA - 3,55

VERONA - 3,27

TRENTO - 3,00

BOLOGNA - 2,83

PALERMO - 2,81

MILANO - 0,10

