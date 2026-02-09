Antonino Zichichi, uno degli scienziati italiani più noti e influenti nel campo della fisica delle particelle, è morto all’età di 96 anni. La notizia è stata confermata oggi, lunedì 9 febbraio, dalla comunità scientifica, che ha ricordato la sua lunga carriera di ricerca, divulgazione e impegno culturale.

Nato a Trapani, Zichichi si era guadagnato fama internazionale per i suoi contributi fondamentali alla fisica sperimentale e per il suo ruolo di divulgatore scientifico capace di portare temi complessi al grande pubblico.

Durante la sua carriera, Zichichi ha collaborato con rinomati istituti di ricerca a livello internazionale, come il CERN di Ginevra. Nel 1965, ha guidato un team che ha realizzato la prima osservazione dell'antideutone, una particolare forma di antimateria composta da antiprotoni e antineutroni. Questo risultato è stato considerato innovativo nel campo della fisica nucleare e subnucleare.

Tra le molte conquiste scientifiche di lui, vanno ricordate anche la determinazione della costante di accoppiamento delle interazioni deboli e le ricerche sulla struttura elettromagnetica del protone.