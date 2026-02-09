Ancora meteo instabile caratterizzerà l'inizio della settimana con piogge e temperature basse in vista per San Valentino. Il meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it conferma che la prossima settimana sarà segnata da un'instabilità evidente che coinvolgerà tutte le regioni italiane con piogge e rovesci a tratti intensi.



Si prevede un cielo spesso coperto e precipitazioni diffuse su tutto il territorio nazionale con tempistiche variabili. Mentre le pianure dovranno fare i conti con la pioggia, le zone alpine, soprattutto quelle di confine, vedranno nevicate abbondanti e persistenti. Grazie all'ostacolo orografico, la neve cadrà abbondante sopra i 1000-1200 metri, portando ad accumuli significativi. Questo continuo apporto di neve è causato dal flusso atlantico che, colpendo i rilievi montuosi, rilascerà tutta l'umidità sotto forma di neve fresca.

A partire da giovedì 12, si noterà una leggera variazione nella pressione atmosferica. Il flusso perturbato si sposterà leggermente verso Nord-Ovest, concentrando maggiormente i fenomeni sulle regioni centrali e meridionali. Mentre al Nord potrebbero comparire timide schiarite, al Centro-Sud sono attese piogge persistenti e locali temporali, specialmente lungo il versante tirrenico. Tutta l'attenzione è ora puntata sul weekend del 14-15 febbraio.

Proprio per San Valentino, le proiezioni indicano un possibile e radicale cambio di scenario: il flusso oceanico potrebbe lasciare il posto a una massa d'aria artica in discesa dal Nord Europa. "Se questa manovra venisse confermata - afferma Brescia - assisteremmo a un crollo termico verticale, con il freddo che tornerebbe prepotentemente su tutta l'Italia, ma è ancora molto presto".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali.

Mari: molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove.

Previsioni per martedì 10 febbraio 2026

Cielo generalmente nuvoloso con possibilità di isolate e deboli precipitazioni, specie sulle zone occidentali.

Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve diminuzione.

Venti: prevalentemente deboli dai quadranti meridionali.

Mari: mossi o localmente molto sul settore occidentale, poco mossi o mossi altrove.

Previsioni per mercoledì 11 febbraio 2026

Cielo generalmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sul settore occidentale con cumulati deboli nella prima parte della giornata.

Temperature: in aumento, moderato nei valori minimi.

Venti: deboli o moderati occidentali, forti sulle coste settentrionali e orientali sino a burrasca su quelle della Gallura.

Mari: molto mossi sul settore occidentale e mossi altrove, con moto ondoso in generale aumento.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati. Le temperature minime rimarranno stazionarie giovedì e saranno in calo il giorno dopo, mentre le massime tenderanno a una diminuzione giovedì e a un aumento il giorno dopo. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti occidentali, sino a burrasca sulle coste esposte; attenuazione della ventilazione nel corso di venerdì. I mari saranno molto mossi o agitati, localmente molto agitati nella giornata di giovedì; attenuazione del moto ondoso nella giornata seguente.