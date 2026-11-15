Oltre 600 partecipanti per cinque chilometri e mezzo all'insegna della salute, del movimento e della corretta alimentazione. È il bilancio della prima edizione della Camminata metabolica promossa dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, che domenica 15 novembre ha coinvolto cittadini e pazienti con una storia di sovrappeso e obesità in un percorso dalla Cittadella universitaria di Monserrato al parco di Terramaini.

L'iniziativa, organizzata dall'epatologo del Policlinico Duilio Casula Giancarlo Serra insieme agli specialisti Francesco Pes, Cinzia Balestrieri e Maria Conti, punta a sensibilizzare sull'importanza dell'attività fisica e di un'alimentazione equilibrata.

«Fa parte del progetto “Take Care, la prevenzione con l’Aou di Cagliari”. La nostra azienda si impegna così anche su un’attività di promozione della salute, uno strumento molto efficace per prevenire le patologie e condurre una vita sana», ha spiegato il direttore generale dell'Aou, Vincenzo Serra.

Soddisfatto anche l'organizzatore Giancarlo Serra: «Abbiamo voluto unire la promozione dell’attività fisica e della sana alimentazione alla valorizzazione dei prodotti del territorio». Un risultato, ha aggiunto, reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari, produttori locali e associazioni sportive.

La partenza è avvenuta alle 10:30, con l'assistenza della Polizia municipale e di un'ambulanza. All'arrivo, i partecipanti hanno trovato un punto ristoro con prodotti del Mercato ortofrutticolo di Sestu e di Coldiretti. Per il rientro a Monserrato è stato predisposto un servizio gratuito dell'Arst.