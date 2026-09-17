Il 7,8% delle donne tra i 16 e i 70 anni dichiara di aver subìto una violenza sessuale prima dei 16 anni. Il dato, relativo al 2025, è in calo rispetto al 10,6% registrato nel 2014. È quanto emerge dal report Istat "Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta - Anno 2025".

La quota raggiunge l'8,2% tra le donne italiane e il 3,4% tra quelle straniere. L'indagine considera quattro forme di violenza sessuale: essere costrette a posare nude, essere toccate nelle parti intime contro la propria volontà, essere obbligate a toccare quelle di un'altra persona o a subire un rapporto sessuale.

Nel complesso, il 14,9% delle donne tra i 16 e i 75 anni ha subìto almeno una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni: il 15,3% delle italiane, circa tre milioni di donne, e l'11,4% delle straniere, oltre 244mila. La violenza fisica riguarda il 9,2% delle italiane e il 9,6% delle straniere, mentre quella sessuale risulta più frequente tra le italiane.

Le violenze sono state commesse soprattutto da persone conosciute dalla vittima o in ambito familiare. Il 13,5% delle italiane e l'11,2% delle straniere riferisce violenze da parte di almeno una persona conosciuta. Tra queste figurano anche i genitori: il dato riguarda il 3,9% delle italiane e il 4,3% delle straniere. In particolare, padre o patrigno sono indicati dal 2,7% delle italiane e dal 3,7% delle straniere.