Disagi nell'erogazione dell'acqua martedì 10 novembre a Uri e Usini, in provincia di Sassari. Abbanoa ha programmato un intervento di manutenzione sulla rete adduttrice dell'acquedotto nel ramo Uri-Usini, che prevede la sostituzione di un tratto di condotta ormai obsoleto e interessato da frequenti rotture.

I lavori, in programma dalle 8:30 alle 18:30, serviranno a installare una nuova tubazione e a dismettere quella vecchia, con l'obiettivo di migliorare l'affidabilità della rete idrica.

Durante le operazioni potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione dell'acqua nei due centri abitati.

Abbanoa assicura che il servizio sarà ripristinato al termine dei lavori, con la possibilità di anticipare la ripresa dell'erogazione qualora l'intervento dovesse concludersi prima dell'orario previsto.