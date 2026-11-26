Cambio temporaneo di location per il Mercatino dell'Antiquariato di Cagliari. Da domenica 29 novembre e per tutta la durata delle festività natalizie, il tradizionale appuntamento della domenica mattina si sposterà da piazza del Carmine a piazza Giovanni XXIII, nell'area alle spalle della chiesa di San Paolo.

La modifica si rende necessaria per consentire l'allestimento del Villaggio di Natale in piazza del Carmine, in programma dall'1 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, con stand, pista di pattinaggio e iniziative di animazione. L'obiettivo del Comune è garantire la continuità dell'attività degli espositori e mantenere l'appuntamento per cittadini e visitatori. Al termine delle feste, il mercatino tornerà nella sua sede abituale.

Intanto, venerdì 27 novembre resterà chiuso anche il plesso dell'Istituto tecnico economico Pietro Martini in via Ciusa 4. L'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Zedda dispone lo stop alle attività dalle 8.30 alle 15.30 per un'interruzione programmata dell'energia elettrica, legata a un intervento di E-Distribuzione. L'assenza di corrente non consentirebbe infatti il regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività scolastiche.