Il Servizio di Igiene e sanità pubblica rimarrà situato nel complesso del Binaghi: la conferma ufficiale è giunta dalla Asl di Cagliari, evidenziando che verrà effettuato solamente un cambio di sede all'interno della struttura.

"A seguito di numerosi sopralluoghi e attente valutazioni - spiega la direzione della Asl in una nota - sono stati identificati alcuni locali situati al terzo piano del corpo centrale del complesso. In tali spazi saranno trasferiti gli operatori, a pochi metri dall'edificio in cui il servizio era precedentemente collocato. Lo spostamento si è reso necessario per realizzare ulteriori posti letto e raggiungere gli obiettivi del Pnrr.

"Come già più volte ribadito in passato - prosegue la Asl - la Direzione stava esaminando in queste settimane le diverse possibili soluzioni. Le ipotesi circolate nei giorni scorsi a mezzo stampa non rappresentavano decisioni definitive, ma esclusivamente opzioni in fase di valutazione. La soluzione individuata è stata ritenuta la più idonea sia per i pazienti sia per gli operatori: consentirà infatti ai cittadini di continuare a effettuare le vaccinazioni presso la sede di via Is Guadazzonis, garantendo al contempo un trasferimento rapido ed efficiente del servizio di Vaccinoprofilassi".

"Nei prossimi giorni inizierà il trasloco del Servizio: tramite il sito e a mezzo stampa sarà diffuso il cronoprogramma per informare i cittadini e ridurre al minimo i disagi. Prossimamente sarà disposto anche il trasloco dal secondo al primo piano del servizio di Diabetologia nel corpo aggiunto del Binaghi. L'Azienda è impegnata nel tutelare l'interesse dei pazienti e dei cittadini, individuando soluzioni efficaci anche in contesti complessi, al fine di assicurare il miglior servizio possibile e adeguate condizioni di lavoro per il personale".