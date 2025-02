Dopo quasi un mese di ricovero, Luciano Serreli, l’anziano di 84 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 gennaio scorso lungo l’Asse Mediano di scorrimento a Cagliari, non ce l’ha fatta. L’uomo è morto ieri sera all’ospedale Oncologico di Cagliari, dove era stato trasferito in seguito ai gravi traumi riportati.

L’anziano era stato soccorso in codice rosso dopo un incidente che aveva destato grande preoccupazione in città: alla guida della sua auto, aveva percorso circa dieci chilometri contromano sull’Asse Mediano, provocando uno scontro frontale con un’altra vettura.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, quella notte Luciano Serreli aveva imboccato contromano l’Asse Mediano, percorrendolo per diversi chilometri fino a quando, all’altezza dell’uscita per via dei Valenzani, si era scontrato con un’auto guidata da un giovane di 26 anni. L’impatto era stato violento, e per l’84enne si era reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

Sul posto erano intervenute le forze dell’ordine e il personale medico del 118. Il conducente dell’altra auto coinvolta era rimasto ferito in modo più lieve, mentre Serreli era stato ricoverato in condizioni critiche.

Un mese di lotta, poi il tragico epilogo

Nonostante le cure ricevute, le condizioni dell’anziano sono rimaste gravi per tutto il periodo di degenza. Dopo quasi un mese di ricovero, il suo cuore ha smesso di battere nella serata di ieri, 6 febbraio.