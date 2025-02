"L’Ogliastra non si ferma, e la nostra viabilità è e resterà sotto controllo". Sono le parole dell'amministratrice straordinaria della provincia dell'Ogliastra, la dottoressa Marzia Mameli, in merito alle "recenti notizie diffuse sulla presunta chiusura della Galleria Correboi e sui conseguenti disagi per la viabilità dell’Ogliastra".

"Desidero rassicurare tutti i cittadini e cittadine del nostro territorio - ha spiegato la dottoressa Mameli -- Come amministratrice della provincia dell’Ogliastra, ribadisco che non esiste alcuna decisione ufficiale o programmazione di chiusura della Galleria Correboi sulla SS 389".

"L’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna - ha affermato - dopo un confronto con ANAS, ha chiarito che i lavori di manutenzione sulla galleria sono ancora in fase di progettazione e che, a oggi, non è previsto alcun blocco del traffico, né parziale né totale. Inoltre, prima di qualsiasi intervento sulla Galleria Correboi, verranno completati i lavori sulla Galleria Arexini sulla SS 125 Var, per garantire la massima efficienza e continuità alla viabilità della nostra provincia".

"Particolare attenzione verrà sempre posta alla tutela di tutti i cittadini - ha detto ancora l'amministratrice - in particolare per quelli che si spostano quotidianamente per ragioni di lavoro e ancora di più per quelli che per motivi di salute, devono spostarsi dai presidi sanitari dell’Ogliastra verso i presidi di Cagliari o Nuoro. Siamo consapevoli dell’importanza di garantire percorsi sicuri e agevoli per chi necessita di cure mediche, ed è per questo che ogni decisione sarà presa tenendo conto delle esigenze della sanità territoriale".

"Pertanto - ha concluso - invito tutti a non cadere in inutili allarmismi alimentati da chi, invece di collaborare per il bene comune, tenta di diffondere informazioni distorte per creare preoccupazione tra i cittadini. Il mio impegno resta fermo sulla tutela del territorio e sulla sicurezza della nostra rete stradale. Continuerò a monitorare attentamente la situazione, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni competenti e garantendo ai cittadini la massima trasparenza e informazione".