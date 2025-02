Domenica prossima, l’Unipol Domus sarà teatro di una sfida fondamentale in chiave salvezza: Cagliari-Parma, un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che lottano per evitare la retrocessione.

La situazione in classifica

Dopo 23 giornate di Serie A, il Cagliari occupa la 17ª posizione con 21 punti, appena fuori dalla zona retrocessione, mentre il Parma è 18° con 20 punti, un solo punto di distacco dai rossoblù. Entrambe le squadre si trovano in una situazione delicata, con la necessità di ottenere un risultato positivo per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.

Numeri a confronto: attacco e difesa

Il Cagliari ha collezionato 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, segnando 24 gol e subendone 38 (differenza reti -14). Il rendimento recente è altalenante, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare.

Il Parma, invece, ha ottenuto 4 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, con 29 gol fatti e 42 subiti (differenza reti -13). La squadra emiliana ha un leggero vantaggio in termini realizzativi, ma il rendimento nelle ultime cinque gare è simile a quello del Cagliari: una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Cagliari-Parma: punti pesanti in palio

Quella di domenica (ore 15:00) sarà una sfida da non sbagliare per entrambe le squadre. Un successo del Cagliari potrebbe allontanarlo dalla zona retrocessione e mettere pressione alle dirette concorrenti. Il Parma, dal canto suo, ha l’opportunità di superare i sardi in classifica con una vittoria e abbandonare momentaneamente la zona rossa.

Con un margine di pochi punti, ogni risultato sarà determinante per il prosieguo della stagione.

In campo il neo acquisto Florinel Coman?

Il nuovo acquisto Florinel Coman è un'opzione per Davide Nicola nella partita di domenica tra Cagliari e Parma. Il calciatore proveniente dall'Al Gharafa in Qatar si è regolarmente allenato insieme alla squadra dall'inizio della settimana.

Luvumbo?

Nel frattempo, Luvumbo ha fatto progressi dopo un periodo di allenamento personalizzato e potrebbe ricevere una chiamata in squadra per la prossima partita. Quanto al modulo e alla formazione iniziale, Nicola dovrebbe confermare Augello sulla fascia e la coppia Makoumbou-Adopo a centrocampo, con Viola favorito su Gaetano per un posto in campo.