Una storia a lieto fine a Cagliari che ha visto protagonisti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, intervenuti in viale San Vincenzo per recuperare un cane che vagava smarrito, tra il marciapiede e la carreggiata, mettendo in pericolo sia la sua sicurezza che quella degli altri.

Dopo la segnalazione arrivata alla Sala operativa, sul posto è arrivata una pattuglia di motociclisti che è riuscita a fermare e trattenere l'animale in attesa dei colleghi della Sezione Vigilanza Ambientale. Grazie alla lettura del microchip, gli agenti sono risaliti all’identità del proprietario e hanno dato finalmente un nome al cane. Golia, un pitbull dal carattere mansueto che era stato smarrito dalla zona dell’ospedale Santissima Trinità.

Golia è stato quindi affidato al suo legittimo proprietario, visibilmente preoccupato. Una storia che si conclude felicemente e che dimostra come la Polizia Locale non sia solo un'autorità preposta al controllo delle norme ma rappresenti anche un servizio attento e pronto ad aiutare la cittadinanza in ogni situazione.