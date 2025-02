Lunghe file e rallentamenti lungo la Strada Statale 131, in direzione Cagliari, dove questa mattina un camion carico di alimenti si è ribaltato all'altezza del bivio per Villagreca.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4:30 all'altezza del chilometro 30. Il tir, per cause ancora da accertare, si è ribaltato su un lato.

Secondo quanto si apprende, il conducente è rimasto lievemente ferito. È stato trasportato per accertamenti in ospedale.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia stradale, i Vigili del fuoco, il 118 e i tecnici dell'Anas.

Questi ultimi, insieme ai Vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere il camion. La Carlo Felice non è stata chiusa, si transita su una corsia. Attualmente si sta svuotando il camion ribaltato e poi sarà raddrizzato per essere spostato.