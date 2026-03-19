Nel corso di un'operazione di controllo mirata alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto delle normative, i Carabinieri della Compagnia di San Vito, insieme ai militari del N.O.E. di Cagliari, hanno condotto un'ispezione dettagliata presso diverse officine meccaniche nella zona del Sarrabus-Gerrei.

Durante il controllo in una di queste officine, sono emerse presunte irregolarità legate alla gestione degli scarichi e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, violando la normativa regionale e ambientale.

A seguito delle violazioni riscontrate, uno dei proprietari è stato segnalato alle autorità competenti. Inoltre, per prevenire ulteriori comportamenti illeciti, è stato disposto il sequestro dell'area destinata alle attività meccaniche presso l'officina coinvolta. Questa misura rimarrà in vigore fino al completo rispetto delle normative vigenti.