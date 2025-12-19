Durante il periodo delle feste di Natale, dal punto di vista meteorologico l'Italia sarà divisa a metà: sono attese infatti piogge lungo l'intera area occidentale del Paese, mentre sulla restante metà orientale persistono fasi di tempo asciutto. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, evidenzia che ci si aspetta un peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell'arrivo di una corrente fredda proveniente dalla Groenlandia.

"Nelle prossime ore - afferma - avremo ancora condizioni stazionarie con nebbie in pianura al Centro-Nord qualche piovasco su Toscana, Umbria e Liguria, schiarite soprattutto in montagna e sul settore adriatico centro-meridionale".

Nella notte tra venerdì e sabato i rovesci potranno risultare intensi su Sicilia e Calabria, specie settore ionico, per poi spostarsi anche verso il Salento e il Metaponto. Al Centro-Nord le condizioni saranno migliori anche se con frequenti annuvolamenti e nebbie, specie in pianura. Dalla serata del venerdì una perturbazione dal Nord Africa porterà un sensibile peggioramento verso la Sicilia e il Reggino. Domenica 21, Solstizio d'Inverno, il tempo peggiorerà sul Nord-Ovest e in Sardegna con precipitazioni più probabili dal pomeriggio-sera. La neve tornerà a cadere sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri.

La vera fase di maltempo inizierà lunedì 22 dicembre: "tutta la fascia occidentale del Paese - ribadisce Tedici - aprirà gli ombrelli". Martedì e mercoledì (Vigilia) le precipitazioni saranno diffuse e più probabili sul settore centro settentrionale, mentre per Natale le piogge sono previste più intermittenti.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 19 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: stazionarie o in locale lieve aumento.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mari: mossi, localmente molto mossi i bacini meridionali.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 20 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con deboli rovesci sul settore meridionale e orientale.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: deboli da Est.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di domenica e lunedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con deboli precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, in particolare nella giornata di lunedì. Le temperature si manterranno stazionarie domenica, mentre le massime saranno in diminuzione sul versante occidentale e in aumento in quello orientale il giorno successivo. I venti soffieranno deboli da est sud-est con locali rinforzi, per ruotare dai quadranti occidentali lunedì. I mari saranno mossi o molto mossi.



