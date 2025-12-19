A partire da oggi, venerdì 19 dicembre, iniziano i viaggi per le festività natalizie e secondo le previsioni di Anas, oltre 35 milioni di veicoli si muoveranno sulle strade e autostrade fino a lunedì 22 dicembre, con un aumento di circa 3,5 milioni rispetto all'anno scorso. Per gestire l'aumento del traffico durante le festività, Anas ha messo in campo 2.800 risorse del personale, tra cui tecnici e addetti alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale, per garantire la viabilità e il monitoraggio del traffico in tempo reale 24 ore su 24.



Si prevede un aumento del traffico del +8% venerdì 19 dicembre, del +11% sabato 20 dicembre, del +5% domenica 21 dicembre e del +6% lunedì 22 dicembre, con un totale di oltre 35 milioni di veicoli in circolazione su tutta la rete stradale gestita da Anas.



Attraverso il sistema Panama di rilevamento traffico installato sulle strade e autostrade Anas, si prevedono oltre 10,5 milioni di transiti venerdì 19 dicembre, circa 8,5 milioni sabato 20 dicembre, circa 8 milioni domenica 21 dicembre e più di 9 milioni lunedì 22 dicembre, con i maggiori incrementi attesi al Sud e sulle Isole.



Il Grande Raccordo Anulare sarà una delle strade più trafficate venerdì 19 dicembre, con oltre un milione di transiti previsti, mentre sulla SS16 "Adriatica" e sull'Autostrada A2 "del Mediterraneo" si prevedono tra 600.000 e 700.000 transiti.



Sabato 20 e lunedì 22, i picchi di traffico saranno soprattutto al Sud, con incrementi fino al +25% lungo l'Autostrada A2 "del Mediterraneo" e altre arterie viarie. Anche al Nord, verso le località di montagna, si prevedono incrementi superiori al +20% lungo la statale SS38 "dello Stelvio" e altri percorsi. Il traffico sarà più intenso anche sulla SS16 "Adriatica" (+15%).



Durante le festività, si prevede una riduzione del traffico del -40% tra Natale e Santo Stefano, del -35% a Capodanno e del -30% all'Epifania.



Per quanto riguarda il controesodo, i rientri saranno distribuiti su diversi giorni, con maggiore afflusso nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno. Inoltre, domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre ci sarà sospensione dei mezzi pesanti dalle 9:00 alle 22:00.

"Come per l'esodo estivo - ha spiegato l'Ad di Anas Claudio Andrea Gemme - anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. È sempre operativo il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense precipitazioni nevose. Da sempre siamo in prima linea, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine, per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini".