Tensione durante la notte scorsa, a Pabillonis, dove i Carabinieri sono immediatamente intervenuti in una casa dopo una chiamata che segnalava la presenza di un uomo, nonostante fossero in atto restrizioni giudiziarie nei suoi confronti.

I militari sul posto hanno rapidamente ricostruito gli eventi, confermando che l'uomo in questione, un operaio 28enne residente in paese e già conosciuto dalle Forze dell'Ordine, era entrato nella casa intorno alle 22:00 violando le disposizioni di allontanamento e divieto di avvicinamento emesse lo scorso agosto.



L'intervento dei Carabinieri ha permesso di gestire la situazione senza conseguenze per le persone coinvolte. Dopo aver chiarito l'accaduto, l'uomo è stato arrestato per la violazione delle misure cautelari e portato in caserma, dove è rimasto in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata successiva.



