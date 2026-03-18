Cagliari si colloca al quinto posto a livello nazionale per crescita nella consegna dei pacchi da parte dei portalettere di Poste Italiane nel 2025 rispetto all’anno precedente. Il capoluogo registra un incremento del 46%, quasi il doppio della media italiana, ferma al 24%, posizionandosi dietro Rovigo, Imperia, Novara e Lucca.

Il dato conferma anche il primato regionale: Cagliari guida la classifica davanti a Oristano (+30%), Sassari (+20%), Nuoro (+9%) e Sud Sardegna (+4%). Una crescita che riflette l’espansione del settore e-commerce e l’evoluzione dei servizi di consegna.

«Un risultato frutto della capillarità, efficienza della distribuzione e continua trasformazione della rete logistica di Poste Italiane, che a Cagliari può contare su una flotta di 89 mezzi green tra elettrici e ibridi, sono i fattori che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo - fa sapere Poste - Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione può contare sulla rete Punto Poste, composta da oltre 18000 punti di ritiro (attività commerciali) e Lockers che offrono servizi di ritiro e spedizione pacchi, di cui 67 a Cagliari, con orari di apertura estesi. Il dato della Sardegna si inserisce in uno scenario di trasformazione profonda: nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato in Italia il contante per la prima volta con il 43% dei consumi totali, crescita continuata nei primi sei mesi del 2025 (+6%) con i pagamenti via smartphone e wearable in aumento del 46%».