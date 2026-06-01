"Servono rinforzi immediati e stabili di personale". È questo il richiamo lanciato dal sindacato di Polizia FSP della provincia di Sassari, che torna a segnalare la "carenza di organico nel Commissariato di Olbia", ritenuta ormai critica per la gestione delle attività di controllo del territorio e delle indagini.

Nel comunicato, il sindacato sottolinea come il presidio di Polizia del centro gallurese sia chiamato a fronteggiare un numero elevato di interventi ed emergenze, con risorse ritenute insufficienti rispetto al carico operativo, e richiama la necessità di potenziare in modo strutturale il personale per garantire maggiore efficacia nelle attività di prevenzione e sicurezza.

Le dichiarazioni arrivano a margine di un grave episodio avvenuto nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio scorsi a Olbia, dove un giovane di poco più di vent’anni sarebbe rimasto ferito in seguito a un accoltellamento nei pressi di un locale sul lungomare.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita al termine di un litigio degenerato. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto la zona del collo, con conseguenze potenzialmente molto gravi.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sul caso indaga la Polizia di Stato, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare con certezza il responsabile. L’ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti sarebbe quella di tentato omicidio. L'aggressore sarebbe fuggito subito dopo i fatti, ma le indagini sono in corso.