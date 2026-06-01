Una serata nel centro cittadino a Cagliari si è trasformata in un intervento operativo per tre allievi Carabinieri in forza alla Scuola Allievi di Iglesias, che fuori servizio hanno contribuito a bloccare un presunto autore di furto aggravato.

I militari si trovavano in una via dello shopping quando sono stati attirati dalle richieste di aiuto provenienti dal personale di un esercizio commerciale, che aveva segnalato la sottrazione di alcuni capi di abbigliamento. Notato l’uomo indicato come sospetto mentre tentava di allontanarsi a piedi, i tre allievi sono intervenuti riuscendo a fermarlo e impedirne la fuga.

Poco dopo è giunta sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, che ha preso in consegna l'uomo, un 49enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire la refurtiva, poi restituita agli aventi diritto.

Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso le camere di sicurezza, dove è rimasto in attesa del giudizio per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria competente.