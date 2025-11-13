Momenti di paura ieri in una scuola di Maracalagonis, dove un bambino ha rischiato di soffocare a causa di un pezzo di pane andato di traverso. La prontezza delle maestre, che hanno subito praticato le manovre per liberargli le vie respiratorie, ha evitato il peggio.

A raccontare l’episodio è stata la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, con un post sulla propria pagina Facebook. “Questa è una storia a lieto fine – scrive la prima cittadina – che mi hanno permesso di raccontare i genitori, amici di famiglia da sempre e miei concittadini, grati alla scuola e alle insegnanti per aver evitato una tragedia”.

“La mia più profonda gratitudine va alle educatrici – prosegue la sindaca – per l’intervento tempestivo e professionale che ha salvato la vita del bambino. Quel piccolo boccone di pane stava ostacolando la respirazione, ma le due insegnanti hanno agito prontamente, con le manovre adeguate. Ai loro ringraziamenti oggi si uniscono anche quelli dei genitori”.

Fadda sottolinea inoltre che l’episodio dimostra “come tutto il personale scolastico di Maracalagonis sia sempre pronto a intervenire in situazioni di emergenza, garantendo sicurezza e benessere agli alunni”.