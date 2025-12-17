La perturbazione che ha causato maltempo in Italia si sta allontanando, ma non per molto. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, tra venerdì e sabato il vortice di origine atlantica tornerà a muoversi verso sud, portando nuove piogge e temporali in Sicilia e Calabria prima di dirigersi verso oriente. Nonostante un temporaneo aumento dell'alta pressione durante il weekend, che garantirà più sole in molte aree del Paese, si prevede che questa stabilità durerà poco.

"Nel corso di oggi - spiega - sono previste le ultime precipitazioni sulle regioni settentrionali e in Toscana con nevicate sull'arco alpino centro orientale oltre i 1600 metri di quota. Successivamente il vortice (area di bassa pressione) scivolerà verso il Nord Africa, perdendo gran parte della sua influenza sull'Italia, dove le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento".

Giovedì avremo quindi una prevalenza di sole ovunque (salvo qualche nebbia sulle pianure del Nord) con temperature ben oltre le medie climatiche grazie anche ai venti dai quadranti meridionali: a Roma, Napoli e Palermo si toccheranno i 17-18°C. Poi, tra venerdì e sabato, il vortice riprenderà vigore muovendosi verso nord.

Le prime previsioni per il weekend, secondo Tedici, sono buone, "ma una nuova e intensa perturbazione atlantica dovrebbe iniziare ad avvicinarsi da ovest, determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Le prime piogge faranno la loro comparsa già nel corso della giornata di domenica, tra il pomeriggio e la sera, a partire dai settori nord-occidentali e dalla Sardegna".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per mercoledì 17 dicembre 2025

Cielo velato sul settore occidentale, irregolarmente nuvoloso sul resto dell'isola.

Temperature: minime in moderato calo, massime stazionarie.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per giovedì 18 dicembre 2025

Cielo irregolarmente nuvoloso, nuvoloso sul settore merdionale e orientale con possibili deboli precipitazioni.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli o moderati in prevalenza dai quadranti orientali

Mari: generalmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso. Le temperature si amnterranno stazioanrie. I venti soffieranno deboli da est sud-est con locali rinforzi. I mari saranno mossi, localmente molto mossi sul settore meridionale.