Tragico incidente durante la serata di ieri, martedì 16 dicembre, sulla strada statale 129, a Illorai, precisamente in località Iscra, dove un'insegnante di 56 anni residente a Illorai, Giovanna Galistu, è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Bono, che hanno indagato sull'incidente, la donna sarebbe scesa dall'auto di una collega che l'aveva accompagnata fino a quel punto e stava attraversando la strada per raggiungere la propria vettura parcheggiata sul lato opposto della carreggiata.

Purtroppo, è stata travolta da un'auto guidata, secondo le fonti, da un dipendente dell'Arst, morendo sul colpo. Il conducente avrebbe dichiarato ai soccorritori di non averla vista a causa delle condizioni di scarsa visibilità dovute all'oscurità.

Il personale medico del servizio di emergenza 118, giunto sul luogo dell'incidente con l'ambulanza, ha confermato il decesso dell'insegnante. Attualmente, la salma è stata restituita ai familiari per le necessarie procedure funerarie.