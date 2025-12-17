Nel Comune di Capoterra, in località San Gerolamo, un'indagine congiunta condotta dalla Stazione Forestale e dalla Polizia Locale ha rivelato interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico.

Un manufatto prefabbricato è stato infatti installato in un'area non autorizzata insieme alla ristrutturazione di un rudere, senza le necessarie autorizzazioni comunali, regionali e della Soprintendenza per i Beni paesaggistici.

Di fronte alle violazioni riscontrate, l'area e gli immobili coinvolti sono stati sequestrati, convalidati successivamente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari. Le violazioni riguardano la realizzazione di opere edilizie in un'area vincolata paesaggisticamente, reato punibile con la reclusione da uno a quattro anni, oltre alla demolizione delle strutture abusive e al ripristino dello stato originario del luogo.

Questa azione rientra nel quadro del controllo del territorio effettuato dal Corpo Forestale e mira a garantire il corretto uso delle aree protette per il loro valore ambientale. È essenziale che tali aree siano sottoposte a valutazioni preventive e ottenute le necessarie autorizzazioni per garantire un'integrazione armoniosa delle opere nel paesaggio naturale.