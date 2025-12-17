Sabato 13 dicembre, alle ore 14:00, si è svolto presso il C.A.I.P. di Abbasanta l’evento “Babbo Natale 2025”, organizzato dall’Associazione Solidarietà Forze di Polizia per i figli dei dipendenti attuali e pensionati del Ministero dell’Interno, nonché per i bambini in situazioni di particolare bisogno.

Tra i partecipanti, c'erano circa cento persone, soprattutto bambini, che hanno goduto di uno spettacolo preparato appositamente per loro dal gruppo "Tropicana".

La giornata si è conclusa con la sorpresa dell'arrivo di Babbo Natale, atterrato con l’elicottero del 7° Reparto Volo, che ha distribuito doni e regali natalizi ai più piccoli. Successivamente, è stato offerto un rinfresco presso il BAR del C.A.I.P. per tutti i presenti.