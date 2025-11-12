Le condizioni meteorologiche favorevoli durante l’estate di San Martino hanno favorito un aumento degli sbarchi di migranti nel Sulcis.

Nelle ultime 18 ore sono arrivati 82 migranti. Alcuni barchini sono stati intercettati prima di raggiungere Sant’Antioco, mentre altri hanno toccato le spiagge di Porto Pino, nel comune di Sant’Anna Arresi.

Dieci delle persone arrivate a Sant’Antioco saranno trasferite al porto canale di Cagliari, prima di essere condotte nel centro di prima accoglienza di Monastir.