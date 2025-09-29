All’alba di oggi i Carabinieri della Stazione di Sestu hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 43enne originario della provincia di Caserta, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di atti persecutori ai danni della ex compagna, sulla base di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari.

L’indagine è scaturita da una denuncia presentata dalla donna lo scorso luglio. La vittima aveva raccontato di essere stata sottoposta per lungo tempo a minacce, pedinamenti e comportamenti intrusivi che l’avevano costretta a modificare la propria quotidianità, vivendo in uno stato di costante ansia e paura. Gli episodi sarebbero avvenuti anche nei pressi della sua abitazione, dove l’uomo si sarebbe presentato con il pretesto di incontrare la figlia minore, in contrasto con le disposizioni del giudice in materia di affidamento.

Alla luce della denuncia, i Carabinieri avevano immediatamente attivato il protocollo “Codice Rosso”, informando l’Autorità giudiziaria e avviando la valutazione del rischio. Le successive indagini hanno portato all’emissione della misura cautelare, eseguita questa mattina dai militari, che hanno condotto l’arrestato presso il domicilio indicato, dove resterà a disposizione dell’autorità competente.