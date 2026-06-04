Dopo dieci anni dalla tragica morte della figlia Eleonora Bottaro, è giunta la notizia del decesso anche della madre, Rita Benini, che ha scelto di rifiutare le cure contro il cancro, seguendo così le stesse convinzioni per il caso della figlia.

Eleonora morì a soli 18 anni nel 2016 a causa di una leucemia linfoblastica acuta, poiché i genitori decisero di non optare per le terapie tradizionali ma di seguire il metodo Hamer. Il caso aveva suscitato grande scalpore nell'opinione pubblica, e nel 2023, la coppia era stata condannata in Cassazione per omicidio colposo nei confronti della figlia. Rita Benini, fino all'ultimo fedele ai suoi principi, si è spenta all'età di 60 anni a causa di un tumore. Oggi, dell'intera famiglia Bottaro, rimane solo il padre Lino, settantenne.

Il metodo Hamer si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C e con sedute di psicoterapia o agopuntura. Teoria, questa, che non trova né riscontro, né supporto, nella letteratura scientifica e nella sperimentazione terapeutica.