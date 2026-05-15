Da Uta fino al palco della finale di Amici di Maria De Filippi, Angie (Angelica Paola Ibba) ha superato fin da bambina concorsi ed esperienze artistiche dimostrando il suo amore per la musica.

Tra le esperienze del suo percorso ci sono “Ti lascio una canzone”, “The voice of Italy”, “Sanremo giovani 2024” con il brano “Scorpione” per giungere nella scuola più seguita di Italia dove è entrata superando la sfida contro il cantante Frasa, esibendosi con il suo inedito “Poco poco” e la cover “Can’t Help Falling in Love” al piano.

Un consenso che abbraccia Angie verso un sogno che diventa realtà. Un’esperienza intensa e meritata che raggiunge la tappa del serale, entrando a far parte della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, conquistando l’accesso alla finale che andrà in onda il 17 maggio su canale 5. In attesa della finalissima, anche Angie ha ricevuto la sua sorpresa.

Nel led wall scorrono le parole e il supporto sempre costante della famiglia, che fanno riaffiorare in Angie i ricordi dell’infanzia e dall’amata nonna, fino ad arrivare alla crescita artistica, senza mai dimenticare le sue radici.Le immagini si chiudono sullo sfondo della Chiesa di Santa Maria a Uta, luogo a cui la cantante è profondamente legata, mentre la voce del fratello accompagna l’intero momento.

Il led wall si apre e Angie si stringe in un lungo e intenso abbraccio con la mamma Paola, il papà Giuseppe e il fratello Alessio. Queste immagini racchiudono tutta l’emozione e il significato di quell’incontro tanto atteso.