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Paura nel pomeriggio in un campeggio di Bari Sardo, dove un bambino di un anno è rimasto gravemente ustionato dopo essere stato colpito da acqua bollente.
Secondo quanto ricostruito, il piccolo sarebbe stato raggiunto dal liquido fuoriuscito da una pentola, riportando ustioni di secondo grado al torace e agli arti inferiori.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il bambino in ambulanza all’ospedale Ospedale Brotzu di Cagliari.
Il piccolo è stato successivamente ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica, dove è attualmente sotto osservazione.