Aldo Atzori ha assunto il ruolo di direttore generale della ASL di Cagliari, dopo aver precedentemente ricoperto la carica di commissario straordinario per la stessa Azienda. A partire da ieri, lunedì 23 febbraio, ha assunto la responsabilità della gestione della ASL n. 8.

“Ringrazio per la nomina di cui sono onorato e per l’opportunità data di guidare, nei prossimi anni, la Asl di Cagliari. Esprimo tutta la mia gratitudine per il lavoro svolto nei mesi scorsi e per la resilienza dei dipendenti e dei professionisti della ASL. La valorizzazione del personale e la determinazione a voler lavorare insieme, anche con le rappresentanze sindacali e professionali, sarà uno degli elementi portanti del mio mandato con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione interna aziendale e dare cosi risposte concrete a tutti i cittadini”, ha dichiarato il neo Direttore generale.

Il dottor Atzori, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Cagliari e specializzato in Igiene e medicina preventiva con un focus sull’"Organizzazione dei Servizi sanitari di base", ha acquisito competenze manageriali e una profonda comprensione dei Sistemi Integrati socio-sanitari. In veste di direttore socio-sanitario e di distretto, ha partecipato attivamente alla creazione dell'integrazione socio-sanitaria e alla gestione delle strutture e dei servizi integrati, concentrando la sua attenzione sui PLUS e sulle iniziative previste dal PNRR come le Case della salute, i COT e le cure domiciliari.



Durante il suo incarico di commissario straordinario, Atzori ha avviato iniziative per ridurre le liste d'attesa e trasformare il sistema sanitario da uno basato principalmente sugli ospedali a uno incentrato sulla vicinanza ai cittadini, promuovendo attività territoriali attraverso i distretti socio-sanitari. Grazie ai finanziamenti del PNRR, ha potenziato la rete territoriale con la costruzione di case e ospedali di comunità, fondamentali per fornire assistenza medica a domicilio e nei luoghi di vita delle persone. Ha anche promosso l'utilizzo della telemedicina per monitorare i pazienti a distanza e ha contribuito al potenziamento dei presidi periferici di Muravera, riavviando l'attività chirurgica e aprendo un reparto di geriatria presso l'ospedale di Isili.



Tra le varie iniziative, ha lanciato nel territorio della ASL di Cagliari il PNES (Programma Nazionale Equità nella Salute) con l'apertura di ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitaria, dimostrando così un impegno costante verso il miglioramento del sistema sanitario locale.