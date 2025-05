La Regione continua a supervisionare e dirigere il progetto Einstein Telescope. Oggi, giovedì 22 maggio, l'assessore all'Urbanistica, Francesco Spanedda, si è incontrato con i sindaci di Lula, Bitti e Onanì, Mario Calia, Giuseppe Ciccolini e Clara Michelangeli, insieme al vicesindaco di Orune, Luigi Deiana. Questi territori sono coinvolti direttamente nella possibile realizzazione dell'Einstein Telescope nell'area di Sos Enattos, a Lula, dove l'Italia ha proposto di ospitarlo. L'incontro, organizzato per ascoltare le necessità degli amministratori, è stato guidato da Raffaele Marras, consulente regionale per l'ET, e ha visto la partecipazione di Diego Corrias, consulente per la Programmazione.

“Nell’incontro con i sindaci di Bitti, Onanì, Orune e Lula – afferma l’assessore Spanedda – abbiamo voluto approfondire come cogliere questa straordinaria opportunità rappresentata dal progetto Einstein Telescope per avviare processi virtuosi di rigenerazione urbana che possano avere un impatto positivo e duraturo sulle nostre comunità”.

L'implementazione dell'Einstein Telescope porterà all'arrivo di numerose persone coinvolte nel progetto, come lavoratori e scienziati. Gli amministratori sottolineano l'importanza di migliorare le strutture esistenti per accogliere adeguatamente questa nuova realtà. Questo processo includerà progetti di riqualificazione dei centri storici e lo sviluppo di infrastrutture scolastiche, culturali e sportive, essenziali nel caso in cui famiglie intere si trasferiscano nella zona.

“Intendiamo contribuire anche alla creazione di un ambiente accogliente per i ricercatori e le loro famiglie – sottolinea in proposito l’assessore – affinché non si tratti solo di un’esperienza temporanea o di passaggio. L’obiettivo è che chi verrà trovi un territorio ospitale, in cui vivere e investire anche sul piano umano e sociale. È fondamentale che le comunità siano protagoniste nel definire esigenze, progettualità e risorse necessarie per realizzarle. Costruiamo insieme una visione condivisa del territorio”.

Nei prossimi giorni i sindaci si incontreranno tra di loro per stilare un documento condiviso contenente le priorità da affrontare in ognuno dei paesi che sarà sottoposto alla Regione.