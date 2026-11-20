"Mancano ancora tre anni per festeggiare il primo mezzo secolo di vita del Festival Jazz in Sardegna, ma per noi è già aria di vigilia". Con queste parole Massimo Palmas, alla guida di Jazz in Sardegna fin dagli esordi, presenta la nuova 47ª edizione del Festival Internazionale, pronta a trasformare ancora una volta il Teatro Massimo di Cagliari in un crocevia di culture, linguaggi e visioni musicali.

"Un traguardo che, quando muovemmo i primi passi nel maggio del 1980, sarebbe stato difficile persino immaginare e che oggi celebriamo insieme a una comunità che, in tutti questi anni, ci ha accompagnato verso risultati impensabili". Quarantasette anni di musica, passione, ricerca e coraggio: una storia costruita nel tempo, concerto dopo concerto, con la convinzione che il jazz non sia soltanto un genere musicale, ma un modo di esplorare il mondo e aprirsi a nuove possibilità.

Un appuntamento che rinnova una storia lunga quasi mezzo secolo, confermando il ruolo dell’EJE come spazio di ricerca, contaminazione e dialogo tra le diverse espressioni del jazz contemporaneo.

Il cuore pulsante del Festival sarà ancora una volta il Teatro Massimo, proprio là dove tutto ebbe inizio nel maggio del 1980. Un ritorno alle origini che assume oggi un significato speciale: il teatro, guidato dalla Rete Teatro Massimo costituita da CeDAC e Jazz in Sardegna nell'ambito di un progetto di partenariato venticinquennale con il Comune di Cagliari, si prepara infatti a vivere una stagione di importanti trasformazioni strutturali e tecnologiche, destinate a proiettarlo tra le realtà più innovative del panorama teatrale italiano ed europeo. Una casa della cultura sempre più aperta alla città, uno spazio vivo e permeabile, che da due anni trova in Medinsard, il Centro di Produzione Musicale finanziato dal Ministero della Cultura, il suo fulcro artistico e progettuale: una realtà che promuove la ricerca, sostiene la creazione artistica e favorisce l’incontro tra tradizioni musicali sarde, sonorità afroamericane, mediterranee e contemporanee.

Un'edizione che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici, nel segno di una continuità che è anche capacità di rinnovarsi e di coltivare nuove visioni. Accanto ai grandi appuntamenti musicali, tornano alcuni dei progetti che negli anni hanno contribuito a definire l'identità e la vocazione culturale di Jazz in Sardegna: da Imparomusica, il percorso di divulgazione e formazione nella storia e nella contemporaneità della musica condotto dal musicologo Giovanni Bietti e Alessandro Gwis; al Premio Isio Saba, il concorso dedicato ai giovani talenti e alla creatività delle nuove generazioni, con l'esibizione della band di Saverio Zura Quartet vincitrice dello scorso anno; al decennale di Il Jazz con gli occhi di un bambino, diretto dalla musicoterapeuta Francesca Romana Motzo, un'esperienza di ricerca sonora, ascolto e condivisione che avvicina la musica al mondo dell'infanzia, esplorando le potenzialità espressive e relazionali nella fascia 0-6 anni.

Nel ricco mosaico di appuntamenti che animeranno i palcoscenici del Teatro Massimo, un cartellone potente di quindici concerti, incontri e progetti speciali, capace di attraversare linguaggi, culture e generazioni. Tra i protagonisti, il trombettista Avishai Cohen con il suo progetto Big Vicious; il travolgente James Taylor Quartet, interprete di una miscela esplosiva di jazz, funk e soul; una leggenda del jazz europeo come Enrico Rava alla guida dei Fearless Five; il talento visionario di Theo Croker che illumina le frontiere dell'afrofuturismo. Spazio anche alle contaminazioni raffinate di Nicola Conte (Umuja), affiancato dalla voce di Sera Kalo (German Jazz Prize 2025), e all'energia travolgente del pianista cubano Roberto Fonseca, che al Massimo riporta i ritmi e la vitalità della grande tradizione musicale dell'Isola.

Il Festival guarda inoltre alle nuove generazioni e alle identità musicali del Mediterraneo: dalla ricerca poetica e interculturale di Luisa Briguglio, vincitrice del Premio Andrea Parodi 2025 al progetto orchestrale Atlas di Matteo Muntoni, dove composizione e improvvisazione si incontrano in una riflessione sonora sul Mediterraneo e sulla responsabilità collettiva. Accanto ai concerti, il Festival rinnova anche l’impegno nella divulgazione e nella formazione musicale ospitando un incontro dedicato Charlie Parker, una delle figure più rivoluzionarie del Novecento raccontata dal saggista e curatore artistico Franco Bergoglio in dialogo con Ramprasad Secchi, chitarrista e cantautore di origini sarde. Un programma che fa del jazz un territorio senza confini, dove tradizione, sperimentazione, memoria e futuro si incontrano, dando vita a un'esperienza musicale aperta e sorprendente.