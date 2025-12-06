Un uomo è stato aggredito all’alba alla periferia di Cagliari, davanti a un locale notturno situato di fronte al cimitero di San Michele. La vittima ha riportato una ferita da coltello a un braccio e un trauma cranico, probabilmente dovuto a una serie di pugni ricevuti durante una violenta colluttazione.

L’allarme è scattato intorno alle 6. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo al Brotzu in codice rosso. Nonostante la gravità iniziale, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di una lite particolarmente accesa scoppiata all’uscita del locale. La Questura sta conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabili.