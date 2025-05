Como-Cagliari sarà molto più di una semplice sfida di fine stagione. I lariani sognano in grande, forti di cinque vittorie consecutive e di un girone di ritorno da Champions League. “Nel 2025 abbiamo fatto 27 punti, è un segnale chiaro,” il messaggio che arriva dal Sinigaglia, dove sabato potrebbe arrivare la sesta affermazione di fila. L’ultima sconfitta? A San Siro contro il Milan, quasi due mesi fa. Mister Fabregas prepara la sfida con un undici ormai consolidato, con l’unico dubbio in attacco: “Douvikas si è lasciato alle spalle i problemi fisici e insidia Cutrone per una maglia da titolare.”

Il Cagliari, invece, arriva con qualche acciacco. “Mina è out, lavoriamo per averlo col Venezia,” fanno sapere dal club dopo l’allenamento ad Assemini. Davide Nicola spera di recuperare almeno Gaetano e Pavoletti, anche se entrambi sono alle prese con fastidi fisici: “Proveremo a portarli in panchina.” A rischio Coman, fermo al lavoro personalizzato. Ma ci sarà spazio per novità: “Prati e Viola sono candidati a partire dall’inizio,” così come Deiola, pronto al rientro nell’undici titolare. Il Cagliari vuole rialzarsi dopo il pari col Verona, ma dovrà fare i conti con un Como in piena corsa.