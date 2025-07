L'acqua a Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus De Maria è di nuovo potabile. Il Sian, Servizio igiene e alimenti dell'Azienda sanitaria di Cagliari, ha emesso un giudizio "positivo" che ha portato alla revoca delle ordinanze restrittive sull'utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto sud occidentale. I risultati dei campionamenti effettuati ieri dal laboratorio di Abbanoa sono stati confermati: l'acqua proveniente dal potabilizzatore "La Tavernetta" di Sarroch e quella nelle reti idriche dei centri abitati hanno mostrato un miglioramento costante di tutti i valori. Abbanoa ha comunicato queste informazioni al Sian per ottenere una valutazione sull'idoneità dell'acqua distribuita agli utenti.

Ora le ordinanze dei Comuni possono essere revocate. È interessato anche Teulada, Comune non gestito da Abbanoa, ma con le stesse criticità. "All'origine del problema c'è stato un guasto nella condotta del Tecnocasic che rifornisce il potabilizzatore di Sarroch con l'acqua grezza del lago Mulargia - fa sapere il gestore - Al suo posto la fornitura è stata garantita con il lago di Cixerri che aveva una risorsa idrica di pessima qualità tanto da non poter essere pienamente trattata dal potabilizzatore. Nei giorni scorsi il Tecnocasic ha ripristinato la condotta del Mulargia. L'acqua in arrivo all'impianto La Tavernetta è migliorata e con essa la qualità dell'acqua immessa nell'acquedotto. È stato necessario attendere il totale ricambio della risorsa idrica nelle reti dei centri abitati (diverse centinaia di chilometri di condotte) per poter confermare nuovamente la potabilità dell'acqua distribuita all'utenza".