Da domani, sabato 5 luglio, inizia ufficialmente la stagione dei saldi estivi in quasi tutta Italia, a eccezione di Trento e Bolzano.

Secondo un sondaggio condotto da Confesercenti-Ipsos, già il 62% degli italiani ha programmato di fare acquisti durante i saldi estivi, con un giro d'affari previsto intorno ai 3,5 miliardi di euro. Tuttavia, sembra che molte persone non abbiano aspettato l'inizio ufficiale dei saldi, poiché si stima che circa 6,5 milioni di consumatori abbiano già approfittato di offerte anticipate e pre-saldi.

Le preferenze di acquisto variano: il 53% dei consumatori ha già deciso di acquistare calzature come sandali, sneakers, zeppe o mocassini, seguiti da t-shirt, top e bluse (50%), pantaloni, gonne e maglieria leggera (38%), abiti (37%) e intimo (31%). I costumi da bagno e gli accessori da spiaggia (28%) indicano invece una voglia di vacanza tra i consumatori.

Il sondaggio ha anche rivelato che il budget medio per gli acquisti durante i saldi estivi è di circa 218 euro a persona, con una diminuzione a 136 euro per coloro che non sono lavoratori. La maggior parte degli intervistati prevede di spendere intorno ai 100 euro, mentre il 16% punta a un budget di 200 euro e solo il 7% prevede di superare i 300 euro. Le differenze territoriali sono evidenti, con una spesa media maggiore al Nord (241 euro) rispetto alle regioni del Sud e delle isole (196 euro).

In generale, sembra che i consumatori siano pronti a cimentarsi nello shopping durante i saldi estivi, con una predominanza di interessati a prodotti come calzature e abbigliamento leggero, riflettendo una certa attenzione verso le tendenze della moda e l'approccio alle vacanze estive.