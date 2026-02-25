I Carabinieri della Stazione di Decimomannu, con il supporto del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Cagliari, hanno scoperto e sequestrato una vasta discarica abusiva in una località rurale di Decimoputzu, denunciando quattro persone.

L’area interessata, estesa circa un ettaro, era utilizzata per lo stoccaggio di rifiuti speciali, anche pericolosi, e per la combustione illecita di materiali. Tra i denunciati ci sono due uomini di 26 e 34 anni e due donne di 43 e 28 anni, tutti residenti nella zona.

Durante le verifiche, ai due uomini è stato contestato anche il reato di gestione non autorizzata di attività di raccolta e smantellamento di veicoli fuori uso. In una delle abitazioni sono stati trovati circa 500 metri di cavi in rame e per la 28enne è scattata la denuncia anche per ricettazione.

L’intera area, insieme a materiali e rottami, è stata sottoposta a sequestro preventivo. I Carabinieri hanno informato l’Autorità Giudiziaria e stanno verificando la regolarità delle abitazioni e la titolarità dell’area da parte dei denunciati.