Una vicenda curiosa quanto tenera e insolita è avvenuta martedì 24 febbraio in Sicilia, dove una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Lentini, durante un posto di controllo all’interno dell’area di servizio San Demetrio sull’autostrada Catania-Siracusa, ha vissuto un episodio che merita di essere riportato.

Nell'area girovagava un cane pitbull che si era smarrito, creando potenziale pericolo per sé e per gli automobilisti. Alla vista degli agenti, l’animale si è avvicinato di sua spontanea volontà alla pattuglia e, sorprendentemente, si è introdotto spontaneamente nell’abitacolo dell’auto, mostrando fin da subito di non voler più uscirne.

Il simpatico cagnolone soprannominato temporaneamente "l’ospite", è stato immediatamente visitato da un veterinario che ha constatato fosse privo di microchip e in buono stato di salute.

Non capita spesso che un cane scelga di "adottare" la pattuglia, ma alla fine della mattinata l’animale è stato temporaneamente affidato a Camillo, poliziotto della pattuglia intervenuta, che lo ha preso con sé in attesa di trovare una sistemazione definitiva.

Un episodio che ha strappato un sorriso agli agenti e agli automobilisti presenti, ricordando ancora una volta quanto possano essere imprevedibili e affettuosi i nostri amici a quattro zampe.